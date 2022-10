Covid: ad Acqui calano ancora i positivi, in aumento a Cassine

ACQUI TERME - Analizzando i dati pubblicati poco fa sul sito della Regione dall'Unità di crisi emerge come, nel giro di una settimana, il numero dei positivi al test Covid ad Acqui Terme sia calato in maniera tutto sommato significativa. Dagli oltre 180 casi dello scorso lunedì 17, infatti, alle 18.30 di oggi (lunedì 24) il numero dei positivi nella città termale è sceso a poco meno di 150 unità (149 più precisamente).

Un dato certamente incoraggiante, in controtendenza, però, rispetto a quello relativo al secondo comune più popoloso dell'Acquese: a Cassine, infatti, sale ancora il numero dei residente contagiati dal virus: rispetto ai 24 di sette giorni fa, ora sarebbero 35 i cassinesi infetti. A seguire Bistagno, con 16 casi accertati (erano 14 una settimana fa), poi Strevi (13), Melazzo (11), Rivalta Bormdia (10) e Ponzone (8). In tutti gli altri comuni - a eccezione di Castelletto d'Erro, paese "Covid free" - si resta al di sotto delle 5-6 positività.

All'ospedale 'Monsignor Galliano' alla data di venerdì 21 erano tre i pazienti ricoverati positivi al test, con sintomi di media intensità.