Ex oratorio di San Bernardino: si inaugura la stagione culturale

CASSINE - Domenica 23 alle 15.30 a Cassine 'Crocevia di esperienze' - il progetto di promossa da Fondazione Matrice ETS e IRSAC-Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi, nell’ambito di 'La Valle Bormida si Espone 2022', in collaborazione con Italia Nostra Sezione di Alessandria, il sostegno di Regione Piemonte e il Patrocinio del Comune di Cassine -

inaugura la nuova stagione culturale dell’ex oratorio di San Bernardino.

Il programma prevede la visita al bene e alle opere di Leone Lodi alla presenza delle eredi dello scultore, con interventi di Marina Paglieri, giornalista esperta d’arte, e Marco Maccagno, progettista del recupero architettonico del bene. Seguirà uno spettacolo di danza storica.

L'ex oratorio di San Bernardino, di proprietà della famiglia Verri, è stato recentemente donato alla Fondazione Matrice ETS in memoria di Achille e Carlo Giuseppe Verri con tutto il corredo delle opere interne, compresi i basso rilievi in gesso dello scultore soresino Leone Lodi. La produzione artistica di Leone Lodi (1900-1974) è vastissima sia nella dimensione monumentale che in quella più spirituale e intimistica. Marmi, bronzi, gessi, sculture e basso rilievi dialogano perfettamente con l’architettura in cui sono inseriti, in accordo con le teorie del Bauhaus, secondo cui tutto all’interno di una struttura doveva essere armoniosamente legato.

Con Crocevia di Esperienze, nell’ambito del progetto La Valle Bormida si Espone 2022, domenica 23 si susseguiranno alcuni momenti aperti al pubblico per inaugurare una “nuova stagione” dell’ex oratorio quale nascente polo culturale. Ciò avverrà in linea con l’attitudine di Fondazione Matrice di favorire connessioni tra enti pubblici e attori privati, di creare contaminazioni e poliedricità di funzioni per coinvolgere la comunità locale e di attirare un pubblico sensibile valorizzando i beni della Val Bormida.