Altra ordinanza 'anti bivacchi': stavolta per l'area Mc Donald's

ACQUI TERME - Prosegue la stretta del Comune di Acqui nei confronti di risse, schiamazzi ed estemporanei bivacchi nei luoghi solitamente soggetti al verificarsi di tali episodi.

Dopo l’ordinanza emessa un paio di settimane fa per l’area che comprende piazza Maggiorino Ferraris e via IV novembre nei pressi del supermercato Galassia, ora i provvedimenti riguardano la zona di via Romita, «sottostante l’attività commerciale Mc Donald’s – si legge nel documento – nella quale si sono registrati assembramenti di soggetti in particolare di giovane età, dediti al consumo di bevande anche di tipo alcolico».

Più volte dai residenti della zona sono giunte segnalazioni in merito a tentativi di furto, danneggiamenti alle auto in sosta «o condotte che impediscono l’accessibilità e la libera fruizione dell’area medesima, impedendo la libera circolazione veicolare e pedonale, danneggiando talvolta anche gli impianti antincendio». Comportamenti e atti vandalici per cui in varie occasioni si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale. Con l’ordinanza comunale viene quindi sancito «il divieto a porre in essere condotte che impediscano l’accessibilità e la libera fruizione dell’area medesima», con comportamenti quali, ad esempio, «bivaccare o consumare alimenti e bevande sul suolo comunale disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro urbano, stazionare davanti all'ingresso del parcheggio e all'interno dello stesso impedendo l'accesso ai veicoli parcheggiati, occupare gli spazi di camminamento e le scale di adduzione all'area, importunare i passanti; discutere animatamente senza apparente motivo o porre in essere qualsiasi condotta che sia lesiva dell’altrui diritto a fruire dei luoghi».