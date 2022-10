Act: "Petizione Terme: ecco i dati sulle firme raccolte dai partiti"

ACQUI TERME - C'è tempo fino al 31 ottobre per aderire alla raccolta firme promossa da Act Consumatori per sollecitare la riapertura dello stabilimento Regina di zona Bagni. Attualmente sono state raccolte più di 1200 firme provenienti da tutta Italia, molte di pazienti con patologie croniche da tempo costretti a spostamenti verso sedi più lontane o a ripiegare su cure farmacologiche.

Durante l’ultima campagna elettorale Act aveva lanciato un appello ai partiti politici ad ospitare nei gazebo elettorali i moduli della raccolta firme. Ad eccezione di Fratelli d’Italia, tutti i partiti in lizza avevano aderito all’iniziativa. Ora dall'associazione dei consumatori arriva il resoconto delle firme sottoscritte ai gazebo elettoriali: «Come promesso - spiega Massimo Antonucci, presidente di Act Consumatori - informiamo i cittadini del numero di sottoscrizioni raccolte dai partiti politici nei gazebo elettorali: Partito Democratico 115, Lega 50, Forza Italia 30, Movimento 5 Stelle 10, Italia Viva 0, Azione non pervenuto», elenca Antonucci, che poi aggiunge: «Appare evidente che qualcuno ha sposato la causa, altri, invece, hanno aderito alla petizione solo per non sfigurare sui giornali e nei confronti degli elettori».