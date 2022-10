A Palazzo Robellini il libro sul grande ciclismo della provincia

ACQUI TERME - Venerdì 21 alle 18 a Palazzo Robellini è in programma la presentazione de "La terra dei Campionissimi - Storie e personaggi del ciclismo alessandrino" (Hever edizioni), l'ultimo libro del giornalista sportivo Franco Bocca. Nell'opera di Bocca vengono narrate non soltanto le imprese dei due più noti e leggendari campioni, uno novese e l'altro tortonese, Costante Girardengo e Fausto Coppi, ma anche degli altri professionisti del pedale (o aspiranti tali) più o meno noti a cui la provincia di Alessandria ha dato i natali e che in tutto il Novecento hanno comunque scritto pagine importanti nella storia dello sport insieme al calcio forse più amato dagli italiani.