Una 'Camminata in rosa' per le prevenzione del tumore al seno

ACQUI TERME - Domani, martedì 18, in occasione del mese per la prevenzione del tumore al seno il Gruppo di Cammino Maurizio Mondavio organizza ad Acqui Terme la ‘Camminata in rosa’: ritrovo in piazza Allende alle 18.15, partenza alle 18.30. Percorso in asfalto di circa 7 km, da percorrere obbligatoriamente con fasce ad alta visibilità o gilet riflettente. Come segno distintivo e solidale, gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare qualcosa di rosa. Per maggiori informazioni contattar i numeri: 349 4787138 oppure 335 1747342.