Covid: ad Acqui quasi 200 positivi, ma la crescita dei casi rallenta

ACQUI TERME - Sale ancora, ma in maniera più contenuta rispetto alle due settimane precedenti il numero dei positivi al test Covid ad Acqui Terme. Si ferma a 15 unità, infatti, l'incremento dei casi negli ultimi 7 giorni. In base ai dati pubblicati dall'Unità di crisi poco meno di un'ora al momento sarebbero 189 le positività nella città termale (lunedì 10 ottobre erano 174).

In sette giorni 9 casi in più, invece, a Cassine, dove alle 18.30 di questa sera si conterebbero 24 residenti positivi al test (erano 15 una settimana fa). Cala Bistagno: se lunedì 10 i casi accertati erano 19, oggi sono solo 14. Situazione pressoché stabile a Strevi (15 casi), seguono poi Spigno Monferrato con 13 positivi, Sezzadio e Visone (11), Rivalta Bormida (10), Ponzone e Montaldo Bormida (8) e Morsasco. In tutti gli altri comuni dell'Acquese si resta al di sotto delle 4-5 unità.

Al momento l'unico paese "Covid free" è Castelletto d'Erro.

All'ospedale 'Galliano' alla giornata di venerdì 14 si registravano solo 3 pazienti positivi al test Covid, con sintomi di media intensità.