Concorso 'Guido Gozzano': domani la cerimonia di premiazione

TERZO - Domenica 16, alle 16.30, nella Sala Benzi nel comune di Terzo si terranno le premiazioni della 23esima edizione del Concorso nazionale di poesia e narrativa 'Guido Gozzano'.

La giuria ha reso noti i nomi dei vincitori: il primo premio per la sezione ‘Poesia edita’ va a Fabio Pusterla per l’opera “Da qualche parte nello spazio”. ‘Opera prima’ ad Alessandro Anil (“Versante d’esilio”). Il premio ‘Poesia Dialettale’ a Giuseppe Rosato (“Tra véje e sonne”). Per la sezione ‘Silloge inedita’ primo classificato Fabio Franzin (“Diario del letto 22”). Vince la sezione ‘Peosia inedita’ Fabrizio Bregoli (“Gli spiriti”), il premio ‘Racconto inedito’ se lo aggiudica invece Marco Speciale (“Non ora e non qui”).