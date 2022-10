A Caldasio castagnata per il 50° anniversario della Pro Loco

PONZONE - Come ogni anno nel mese di ottobre l'Acquese (così come tutta la provincia) rende omaggio al cosiddetto "pane dei poveri", ovvero la castagna. In questo periodo, infatti, proliferano feste e sagre a base del tipico frutto autunnale. A quelle già citate dalla nostra testata, domani, domenica 16, si aggiunge la castagnata della Pro Loco di Caldasio (frazione di Ponzone). In occasione del proprio 50esimo anniversario l'associazione locale organizza un 'big party' a base di castagne. Dalle ore 15 caldarroste, vin brulé, pizza, torte e accompagnamento musicale.