Premio Acqui Storia: all’Ariston la cerimonia finale

ACQUI TERME - Come ogni anno, sabato 15 alle 17 il Teatro Ariston torna ad ospitare la cerimonia di premiazione dell'Acqui Storia. La 55esima edizione sarà ancora una volta condotta dal noto giornalista, conduttore e autore televisivo Roberto Giacobbo. A fare da antipasto all’evento ‘clou’ del pomeriggio, nella mattina di sabato, alle 10, sempre al Teatro Ariston il tradizionale incontro degli autori vincitori con il pubblico.

Il programma con i vincitori delle varie sezioni

La giuria della sezione ‘storicoscientifica’ ha proclamato la vittoria di Carlo M. Fiorentino con il volume "Il garbuglio diplomatico. L’Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866" (Luni Editrice). La Giuria della sezione ‘storico-divulgativa’ ha invece decretato la vittoria di Christopher Harding con il volume "Giappone. Storie di una nazione alla ricerca di se stessa. Dal 1850 a oggi" (Hoepli Edizioni). Mauro Mazza, con "Diario dell’ultima notte. Ciano –Mussolini, lo scontro finale" (La Lepre Edizioni) si è aggiudicato il premio per la sezione 'Romanzo Storico'.

Oltre ai vincitori delle tre sezioni librarie, alla cerimonia di sabato mattina saranno ospiti anche le tre personalità insignite dei premi speciali "La Storia in TV” ed il Premio alla Carriera. Il Premio "La Storia in TV" porterà sul palco dell’Ariston due figure di straordinario rilievo: Marco Mondini, professore dell’Università di Padova nonché autore e conduttore in Rai della trasmissione “Archivi. Miniere di storia”, e Andrea Romoli, inviato del TG2 Rai, capitano della riserva dell’esercito italiano.

Il Premio speciale "Alla Carriera" è stato conferito ai due accademici di storia contemporanea Brunello Vigezzi ed Emilio Gentile. Infine, il Premio ‘Testimone del Tempo’ quest’anno è stato assegnato ad Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e a Ferruccio de Bortoli, ex direttore de ‘Il Corriere della Sera’ e ‘Il Sole 24 Ore’. Barbera e de Bortoli riceveranno il riconoscimento sabato alle 17 nel corso della cerimonia conclusiva condotta da Roberto Giacobbo.