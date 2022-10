A Morbello una domenica con la fiera della castagna

MORBELLO - Domenica 16 a Morbello è in programma la 45esima edizione de la 'Fèra a la Costa', la festa della castagna organizzata dalla Pro Loco e dal Comune.

Via alla manifestazione già dalla mattinata: alle 9.30, infatti, saranno presenti in piazza i mercatini dell'artigianato e dei prodotti locali. Alle 10 la partenza della 'Camminata della castagna' (ritrovo alle 9.45 presso la sede della Pro Loco). Alle 12 raviolata 'no stop' nella sede della Pro Loco in via Bandita. Dalle 14 cottura e distribuzione delle castagne arrostite con vin brulé, crepes dolci e frittelle di castagne. Alle 14.30 spazio alla creatività per i più piccoli con il 'Truccabimbi'. La giornata di festa si concluderà alle 18 con l'estrazione della lotteria 'Castagna d'oro'.