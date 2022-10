A Castelletto una domenica in compagnia per pulire il paese

CASTELLETTO D'ERRO - ‘Rendiamo il nostro paese più bello’ è l’iniziativa ecologica organizzata dalla Pro Loco di Castelletto d’Erro in collaborazione con il Comune: alle 14 ritrovo in piazza «per una raccolta comunitaria dei rifiuti lungo la Provinciale per Bistagno. Alle 15 distribuzione di caldarroste e Dolcetto o crostata e Brachetto». Per maggiori informazioni: 348 4903527.