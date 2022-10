Gallizzi: «I ‘Distretti’ possono rilanciare l’economia locale»

ACQUI TERME - Riqualificazione di corso Bagni con supporto formativo e consulenza alle imprese, interventi per il ridisegno della pavimentazione e del verde, l’inserimento di nuovi arredi e di un’illuminazione pubblica a risparmio energetico: questi gli obiettivi del progetto ‘Acqui & Ben-essere' con il quale il Comune di Acqui partecipa al bando di finanziamento a sostegno dei progetti strategici dei Distretti del Commercio inseriti nell’elenco regionale del Piemonte.

"Per recuperare l'immagine di corso Bagni"

I progetti formativi e di consulenza saranno svolti dalle associazioni di categoria Confesercenti e Ascom in qualità di partner fondatori del distretto del commercio di Acqui. «Il progetto – spiega l’assessore a Turismo e Commercio, Michele Gallizzi – prevede inoltre interventi ecocompatibili come l’implementazione della comunicazione digitale per rafforzare le sinergie tra il Comune e le associazioni di categoria, il superamento dei disagi che attualmente si presentano nell’area di corso Bagni al fine di recuperare l’immagine commerciale con l’abbellimento logistico e il recupero dei locali sfitti. Sono convinto che il lavoro svolto con determinazione da questa amministrazione possa dare risultati utili a breve e lungo termine. Il possibile riconoscimento di oltre 24mila euro per i contenuti progettuali del distretto del commercio, finanziabili da parte della Giunta Regionale, potrà favorire lo sviluppo di tutte le attività commerciali della nostra città».