Asfaltature in viale Einaudi e zona piazza Ferraris: via ai lavori

ACQUI TERME - Per un importo complessivo (iva compresa) di circa 75mila euro da questa settimana prendono il via i lavori di asfaltatura di alcune arterie urbane di Acqui Terme. «Finalmente – spiega il vice sindaco Alessandro Lelli – andremo a riasfaltare quella parte di viale Einaudi rimasta un po’ “terra di nessuno” dopo i lavori effettuati da Amag quasi un anno fa per la sostituzione di reti e prese d’acqua. Interverremo, però, anche in un’area del centro cittadino, più precisamente in via Maggiorino Ferraris e via Abba. Anche in questa zona della città, infatti, da tempo erano necessari interventi di ripristino del manto stradale deteriorato».

Per quanto riguarda viale Einaudi da tempo gli automobilisti soliti transitare sul tratto di strada in entrata e in uscita dalla città chiedevano la sistemazione dell’intera carreggiata. «Entro fine mese – aggiunge Lelli – daremo poi il via a una serie di interventi “di rattoppo” con cui andremo a ricoprire buche e avvallamenti per la messa in sicurezza di diverse vie urbane».