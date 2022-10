A26, nuovi lavori: «Meno cantieri durante le festività»

OVADA - Resterà attivo (almeno) fino a sabato 22 ottobre lo scambio di carreggiata disposto da Aspi in prossimità del viadotto Cerusa (in direzione nord), sull’A26, nel tratto compreso fra l’allacciamento con l’A10 e il casello di Masone.

«Dopo la lunga pausa estiva – ha spiegato Giacomo Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture della Liguria, nel corso del tavolo tecnico con i rappresentanti dell’Anci, dell’Anas e dei concessionari autostradali – inizia ora un periodo di lavori più importanti e non dilazionabili, in vista di un nuovo alleggerimento tra ponte dell’Immacolata, Natale e la fine dell’anno». Bisognerà attendere ancora una ventina di giorni, dunque, per arrivare a una prima, progressiva riduzione dei cantieri presenti sull’A26.