Covid: ad Acqui sale a 174 il numero dei positivi

ACQUI TERME - Rispetto a una settimana è aumentato di una cinquantina di unità il numero di positivi al Covid nel territorio comunale di Acqui Terme. Secondo i dati pubblicati meno di un'ora fa dall'Unità di crisi regionale, infatti, sarebbero 174 i casi accertati. Lunedì 3 ottobre erano 120.

Negli altri comuni del territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda e Trisobbio) la situazione resta pressoché stabile, pur con un lieve aumento delle positività in alcuni paesi in particolare: tra questi Bistagno con 19 casi (+6 rispetto a una settimana fa) e Strevi (13 casi, +4 in sette giorni). A Cassine, invece, si resta nell'ordine delle 15 unità. Stabile la situazione anche a Rivalta Bormida, 11 casi, e Terzo, 8 positivi. Si scende a Ponzone, con quattro casi in meno rispetto a lunedì 3 ottobre. Al momento i Comuni Covid free sono solo due: Alice Bel Colle e Castelletto d'Erro.