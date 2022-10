Task force per evitare rave party in provincia di Alessandria

PROVINCIA - In questo weekend i Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria stanno intensificando i controlli sulle arterie stradali e alle stazioni ferroviarie delle principali città per evitare incidenti stradali e possibili rave party in tutta la Provincia.

I controlli si estenderanno con numerose pattuglie che vigileranno anche in zone di campagna ove potrebbero sorgere feste abusive e raduni di giovani.