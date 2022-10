Acqui: duello per il podio con il Vanchiglia

ACQUI TERME - Sfida da podio all’Ottolenghi: Acqui cerca il tris, con una squadra, il Vanchiglia, che ha un cammino quasi in fotocopia, le ultime due vittorie consecutive per cancellare quota 0 dopo 180’. Merlo ritrova Baldizzone, elemento strategico, che dà equilibrio a tutto il gioco, ma deve fare i conti con qualche acciacco. Guazzo ha ripreso ad allenarsi da mercoledì, dopo la seduta di oggi il tecnico potrà valutare l’utilizzo di Piana e Innocenti. Anche Cirio è in dubbio. «Siamo contati - dichiara mister Arturo Merlo - ma la volontà e la grinta devono aiutarci in questa fase».