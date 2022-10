Offerte di lavoro: gli annunci del Centro per l'Impiego di Acqui

ACQUI TERME - Ecco gli annunci di lavoro disponibili al Centro per l'Impiego di Acqui Terme:

31430 - AIUTO CUOCO DI RISTORANTE IN TIROCINIO | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Selezioniamo per ristorante in Acqui Terme, aperto pranzo e cena, un aiuto cuoco per inserimento in tirocinio. Si valutano profili in possesso di diploma alberghiero oppure candidati con forte interesse e voglia di effettuare un percorso di crescita all'interno di una cucina.

Tipo di contratto offerto: tirocinio

Modalità di lavoro: orario spezzato

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 31430. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

31418 - INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Selezioniamo per azienda in Acqui Terme un installatore di impianti fotovoltaici.

Mansione: Il lavoro, in gran parte svolto sui tetti, consiste nel rivettare la struttura dei capannoni.

Requisiti: Assenza problemi di vertigini. Gradite precedenti esperienze in ambito meccanico o elettrico.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 31418. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

31035 - ADDETTO RIMOZIONE AMIANTO | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Selezioniamo per azienda in zona Acqui Terme un addetto alla rimozione dell'amianto in possesso del patentino.

Requisiti: Preferibile pregressa esperienza maturata nella copertura tetti e in campo edile. Necessario il possesso del patentino di rimozione e bonifica amianto. Graditi attestati di sicurezza rischio alto e formazione per l'uso DPI III cat. I cantieri di lavoro si trovano in provincia di Alessandria, Asti, Genova e gli spostamenti sui luoghi di lavoro avverranno con mezzo fornito dalla ditta con partenza prevista dall'unità locale.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 31035. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

30884 - COORDINATORE LABORATORIO | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Per azienda a pochi chilometri da Acqui Terme selezioniamo un coordinatore di laboratorio che avrà il compito di garantire i livelli quantitativi e qualitativi delle produzioni, nel rispetto dei tempi e dei costi concordati.

Mansione: La risorsa si occuperà di: - Garantire la supervisione e il coordinamento del processo di produzione interna - Coordinare le risorse umane della propria funzione e pianificare le azioni di sviluppo - Monitorare l’avanzamento della produzione e assicurare la pianificazione delle azioni correttive - Ottimizzare i costi di produzione - Garantire che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - Gestire le non conformità di propria competenza ed elaborare proposte di risoluzione - Partecipare alla definizione degli obiettivi produttivi - Partecipare all’ottimizzazione dei processi finalizzati al miglioramento del servizio - Individuare e proporre i fabbisogni di formazione tecnica del personale - Garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e l’approvvigionamento dei dispositivi di prevenzione - Analizzare i consuntivi di produzione - Verificare e aggiornare quotidianamente il planning di produzione - Interfacciarsi quotidianamente con il Coordinatore Logistica e Trasporti

Requisiti: Cerchiamo un candidato che sappia gestire e motivare il team e che conosca PDM e Autocad. RAL e tipologia di inserimento saranno valutate in fase di colloquio.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Esperienza richiesta: da 5 a 10 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 30884. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

30717 - TECNICO COMMERCIALE | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Per azienda metalmeccanica a pochi chilometri da Acqui Terme selezioniamo un commerciale Italia ed estero.

Mansione: Il candidato si occuperà di studio dei prodotti, stesura preventivi e presentazione degli stessi, visite per consolidare e acquisire nuovi clienti. Fatta esperienza sul campo, il candidato sarà chiamato anche ad aiutare le aziende interesse nelle consulenze tecniche.

Requisiti: Indispensabile la conoscenza delle lingue inglese e francese. Si valutano profili con esperienza maturata in ambito metalmeccanico oppure profili junior in possesso di titolo di studi tecnico e forte interesse per la mansione e l'ambito metalmeccanico. RAL e tipologia di inquadramento saranno valutate in fase di colloquio a seconda dell'esperienza del candidato.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 30717. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

30669 - VERNICIATORE CARROZZERIA | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Per carrozzeria in zona Acqui Terme selezioniamo un verniciatore. La risorsa sarà adibita a lavori di verniciatura di auto e motoveicoli e nel controllo qualità della superficie verniciata. Si richiede esperienza lavorativa nel settore preferibilmente maturata all'interno di una carrozzeria.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 30669. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

30426 - BADANTE | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Selezioniamo un badante per assistenza h24 nei confronti di persona non autosufficiente. Il candidato si occuperà dell'igiene della persona assistita, di cucinare/somministrare i pasti e di tenere pulito l'ambiente domestico. E' indispensabile essere automuniti, aver avuto precedenti esperienze nel ruolo. Sono gradite eventuali referenze.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Patenti richieste: Patente B

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 30426. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

29450 - SUPERVISORE CARPENTERIA | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Per azienda a pochi chilometri da Acqui Terme, selezioniamo un supervisore di carpenteria, figura che ha il compito di assicurare il coordinamento operativo del reparto per realizzare gli obiettivi di qualità, quantità, tempo e costi.

Mansione: Il candidato si occuperà di: coordinare e supervisionare le risorse assegnate alla propria struttura - analizzare i fabbisogni interni per raggiungere gli obiettivi di produzione - proporre azioni correttive a fronte di scostamenti rispetto agli obiettivi - programmare le attività - effettuare controlli di qualità - gestire le non conformità - elaborare le richieste di acquisto dei materiali.

Requisiti: Precedente esperienza nel settore, capacità di gestione di un team, conoscenza dei flussi di processo dell'area produttiva, possesso doti problem solving. RAL e tipologia di inserimento saranno valutate in fase di colloquio.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Esperienza richiesta: da 1 a 5 anni (Requisito Obbligatorio)

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 29450. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

27925 - GEOMETRA | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Selezioniamo per azienda del settore edile un geometra da inserire all'interno dell'ufficio tecnico.

Mansione: Il candidato si occuperà di contabilità, lettura dei disegni tecnici, gestione ed organizzazione del personale di cantiere.

Requisiti: Si richiede il possesso del diploma da geometra, oppure esperienza maturata nel settore, sono altresì indispensabili ottime capacità nell'uso del pc. Sede di lavoro presso i cantieri liguri e piemontesi. Richiesta la disponibilità alle trasferte. Primo contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi. Se sei interessato all'annuncio invia la tua candidatura utilizzando l'apposito pulsante. E' necessaria l'autenticazione con Spid. Non hai ancora spid? Richiedi un supporto utilizzando la chat di assistenza o invia il cv via email a preselezione.cpi.acquiterme@ agenziapiemontelavoro.it.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Modalità di lavoro: full time

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 27925. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme

25692 - INGEGNERE CIVILE | Acqui Terme (AL)

Descrizione: Per azienda in Acqui Terme selezioniamo un ingegnere civile o edile per inserimento all'interno dell'ufficio tecnico. Il candidato seguirà la progettazione delle opere dall'ufficio di Acqui Terme, dovrà poi recarsi sul campo per seguire la successiva esecuzione dei lavori. Previsto inserimento diretto iniziale a tempo determinato, con ottime possibilità di prosecuzione a tempo indeterminato. Richiesta laurea in ingegneria civile o edile, gradita eventuale esperienza pregressa all'interno di uno studio di progettazione e disponibilità alle trasferte. Se sei interessato all'annuncio invia la tua candidatura utilizzando l'apposito pulsante. E' necessaria l'autenticazione con Spid. Non hai ancora spid? Richiedi un supporto utilizzando la chat di assistenza o invia il cv via email a preselezione.cpi.acquiterme@ agenziapiemontelavoro.it.

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Per candidarsi: www.iolavoro.org/annunci-cpi/ 25692. Per altri annunci: www.iolavoro.org/cpi/ acquiterme