Grazie al Festival Motorsport donati 5mila euro al 'Gaslini'

MONTECHIARO D'ACQUI - Lo scorso mese di luglio a Montechiaro d'Acqui è andato in scena il Montechiaro Festival Motorsport, manifestazione che ha attirato appassionati di due e quattro ruote da ogni parte della provincia andata in scena tra una nutrita cornice di pubblico. Grazie al ricavato raccolto dal ‘Motorsport Festival’ gli enti organizzatori - Comune e Pro Loco di Montechiaro insieme alla Polisportiva Montechiaro - hanno potuto donare l’importante cifra di 5mila euro al l’ospedale ‘Giannina Gaslini’ di Genova, "per lavori di adeguamento e miglioramento delle strutture di accoglienza"