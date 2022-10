Domenica tra camminate, musica e sapori con la 'Sagra delle castagne'

CARTOSIO - Inizierà già dalle 9 di domenica 9 la 'Sagra delle castagne' di Cartosio, con la distribuzione delle castagne cotte e preparate dalla Pro Loco. Alle 9.30 partenza della camminata ‘Il suono del bosco’, organizzata dall’associazione Cartoonia (ritrovo in piazza Terracini alle 9.15). Alle 12 pranzo al coperto con servizio al tavolo: antipasto, primo, secondo e dolce al costo di 18 euro (prenotazioni entro stasera, giovedì 6, al numero 347 1390608).

Alle 15 ‘street food’ in piazza e alle 15.15 concerto live del ‘Falso Trio’. Insieme alla musica e all’intrattenimento degli speaker di Radio Vega, a fare da corollario alla manifestazione anche il mercatino con prodotti locali e d’artigianato con i giochi in legno realizzati da Ludobus Valdocco.