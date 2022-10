Spazio Classica: si chiude con il giovane talento Alessandro Vaccarino

ACQUI TERME - Un suggestivo repertorio tratto dalle opere di Debussy, Liszt e Beethoven eseguito dall'enfant prodige del pianoforte Alessandro Vaccarino: questo l'immancabile appuntamento con cui venerdì 7 alle 21 alla Sala Santa Maria di Acqui Terme si chiude la stagione di Spazio Classica la rassegna concertistica organizzata dall’associazione Antithesis e dalla ditta Lazzarino e Caviglia.

Alessandro Vaccarino, classe 2001, è cresciuto al Conservatorio “Verdi” di Torino cresciuto sotto l’egida di Daniela Carapelli. Dopo una formazione costellata di personalità di caratura internazionale (Pace, Fitenko, Boullet, Gragnani e Costa) il giovane pianista ha partecipato a diversi concorsi italiani ed esteri (in ultimo il Washington American International Music Talent Competition 2021) riscuotendo successi ed il plauso delle giurie.

«Accanto al repertorio solistico - spiegano gli organizzatori Silvia Caviglia e Roberto Lazzarino - Alessandro Vaccarino si dedica anche alla musica da camera, in particolare in duo e quintetto». Tanti i concerti in ensemble, altrettanti i recital solistici che lo hanno visto protagonista sui più importanti palcoscenici d’Italia.

Prima del concerto, alle 20.30 circa, come da tradizione un piccolo cammeo dedicato al gusto e curato da Langamylove: un calice di benvenuto sarà offerto al pubblico dalle aziende Marenco e Bocchino Winery, accompagnato da assaggi di prodotti locali preparati dal Consorzio Robiola di Roccaverano. È consigliata la prenotazione sul sito www.lazzarinoecaviglia.com. Biglietto 10 euro (6 euro ridotto per i soci).