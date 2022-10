Domenica in piazza della Bollente il raduno dei gioielli Lancia

ACQUI TERME - Domenica 9 in piazza della Bollente torna a ospitare un raduno dedicato alle auto d'epoca, in questo riservato ai cultori e agli amanti dei modelli Lancia in particolare. Ardea Club-Prisma & Delta 2WD porterà nel centro della città termale un po' di atmosfera anni '80 e '90 con le berline della linea Prisma e Delta prodotte dalla casa automobilistica torinese. Il raduno, però, sarà aperto a tutti i modelli Lancia.

Il programma

Alle 17 di sabato 8 partenza da Alessandria per arrivare ad Acqui Terme all’ hotel "Valentino". Alle 18 sistemazione delle auto nel garage sotterraneo dell’hotel riservato agli iscritti del raduno. Alle 20 cena in hotel accompagnata dal filmato “La passione senza limite: cerimonia a Chivasso”, un excursus sui nostri raduni e un piccolo concorso fotografico a premi

Domenica 9 alle 9 partenza per il centro ed esposizione delle auto nella piazza della Bollente. Alle 10.30 visita guidata della città: Castello dei Paleologi, Piazza Duomo, La Bollente, Torre dell’orologio, Acquedotto romano, Castello di Acqui. Alle 13 pranzo al ristorante "Vecchio Borgo" di fronte alla “Bollente”. Alle 15.30 premiazioni e saluti.

Per iscrizioni e info sui costi consultare i siti www.lancia-ardea.it oppure www.lanciaprisma.it.