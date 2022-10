Screening gratuito del glaucoma con il Lions Club Acqui Host

ACQUI TERME - Il sostegno attivo alla prevenzione sanitaria è da sempre uno dei diversi ambiti in cui è impegnato il Lions Club International. Per tale motivo, il Lions Club Acqui Terme Host – guidato dal nuovo presidente, Giuseppe Baldizzone – ha deciso di aprire il suo anno sociale con un’importante iniziativa, rivolta a tutta la comunità termale: si tratta dello Screening Gratuito del Glaucoma, che si inserisce nella più vasta opera di sensibilizzazione medica e supporto diagnostico di cui il club acquese è da sempre dinamico promotore.

«Il glaucoma - spiegano gli organizzatori - è una malattia dell’occhio molto subdola, perché non dà sintomi; viene definito, pertanto, il killer silenzioso della vista. È una della cause più frequenti di ipovisione e cecità. In Italia ne sono affetti oltre un milione di persone e il 50% dei soggetti colpiti non sa di averlo». Per questo motivo i Lions organizzano per le giornate di sabato 8 (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) e domenica 9 (dalle 9 alle 12) un controllo gratuito, con l’ausilio dei necessari mezzi diagnostici, attraverso una postazione mobile allestita in corso Italia ad Acqui Terme messa a disposizione dal Distretto Lions 108 Ia1.

I controlli verranno eseguiti dal dottor Andrea Cordelli – che alla professione di oftalmologo all'ospedale 'Monsignor Galliano' unisce una generosa attività nel Lions Acqui Terme Host – con la collaborazione gratuita di altri validi oculisti acquesi.

All’interno del gazebo si svolgerà anche la raccolta degli occhiali usati: tutti potranno offrire lenti e montature inutilizzate, a beneficio di altri fruitori in condizioni economiche svantaggiate. Gli organizzatori auspicano una nutrita partecipazione degli acquesi: «Sarà il modo migliore per prendersi cura della propria vista».