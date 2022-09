Pedalando tra le vigne 'In rosa': weekend in bici per il Wine Days

ACQUI TERME - Una pedalata tra le coline da cui provengono i Docg del territorio, e un’altra decisamente meno impegnativa per riscoprire il patrimonio artistico e culturale di Acqui Terme.

Due percorsi a scelta

In occasione della due giorni dell’Acqui Wine Days l’associazione BikeIsLife, in collaborazione con il Comune di Acqui, sabato 1 propone l’evento cicloturistico “Pedalando tra le Vigne con il Brachetto d’Acqui Docg e Moscato d’Asti Docg”, un percorso di 70 km e 750 metri di dislivello «aperto a tutti gli amanti delle bici su strada, e-bike incluse, che si snoderà tra il Monferrato e l’alta Langa».

Previsto anche un più breve tragitto "gourmet" di 20 km «per regalare uno scorcio delle bellezze del territorio a coloro che preferiscono una pedalata più leggera». L’evento è sponsorizzato del Consorzio del Brachetto d’Acqui Docg e Moscato d’Asti Docg, le partnership con alcuni produttori locali, la riconferma di Banca d’Alba e diversi brand del settore bici che hanno messo a disposizione alcuni gadget per i partecipanti. Per il primo anno aderisce anche il Consorzio della Robiola di Roccaverano. Lungo il percorso sono previsti tre punti ristoro con prodotti locali enogastronomici.

La partenza è fissata alle 10 in piazza della Bollente, ritrovo alle 9 presso l'ex caserma Cesare Battisti in piazza don Dolermo e piazza Facelli con ampi spazi per il posteggio. L'iscrizione, al costo di 13 euro, comprende l'assicurazione, ristori, gadget (bottiglia Asti d.o.c.g. Bosca Spumanti o mascherina Alé cycling), l'assistenza del carro scopa a cura della Protezione Civile di Acqui Terme. Il percorso sarà segnalato con appositi cartelli e sarà fornita la traccia gpx su richiesta dei partecipanti. Premi speciali riservati alla coppia più lontana, al più giovane, al più anziano/a.

Domenica in giro per la città

Domenica 2, inoltre, è in programma un percorso turistico e culturale di 5 km tra le vie della città termale. È ammessa qualsiasi tipo di bici. Queste le zone della città che saranno attraversate: piazza Levi, via Giacomo Bove, via Garibaldi, piazza Bollente, via alla Bollente, via Cardinal Raimondi, via Alessandria (passeggiata Terracina), piazza Giovanni Paolo II, strada passo Trasimeno, Via Marenco, via Romita, via Rosselli, ponte Carlo Alberto, viale Acquedotto Romano, viale Antiche Terme, viale Micheli, viale Donati, borgo Roncaggio, viale Einaudi, passeggiata archi romani, pista ciclabile.

Ritrovo alle 10 in piazza Levi con partenza alle 11. Iscrizione gratuita. Info al numero 331.4773916 o sul sito www.pedaliamoitalia.org.

