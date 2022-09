Politiche: ad Acqui stravince il centrodestra, FdI al 27%

ACQUI TERME - Come nel caso delle Comunali di giugno, anche per le elezioni nazionali i dati relativi all'affluenza ad Acqui Terme fanno registrare un sensibile calo. Dal 72,5% del 2018, infatti, si scende al 65,7%, come da media nazionale dato più basso di sempre.

La Meloni stacca tutti

Nel comune termale stravince il centrodestra, sia alla Camera che al Senato sopra il 52%. Il partito più votato, nemmeno a dirlo, Fratelli d'Italia, che alla Camera raggiunge il 27,2% (26,7% al Senato). La Lega di Salvini un po' meglio rispetto al dato nazionale, ma il risultato conseguito resta comunque non troppo esaltante: 13,2% alla Camera, mentre scende al 12,1% al Senato, dove Forza Italia nella città della Bollente fa meglio del 'Carroccio', arrivando al 13,1%. Alla Camera, invece, il partito di Berlusconi si ferma al 10%.

Il Pd sotto il 20%

Disfatta per la coalizione di centrosinistra: la coalizione composta da Pd, Verdi e Sinistra Italiana, +Europa e Impegno Civico alla Camera non riesce a superare la soglia del 25%, fermandosi infatti al 24,93%. Ancora peggio per il Senato (24,6%). Dopo la batosta delle Comunali, per il Partito Democratico ad Acqui Terme continua il periodo nero: alla Camera i "lettiani' si fermano al 18,7%, al 18,3% al Senato.

Movimento così così

Di ben 6 punti percentuali inferiore al dato nazionale il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle, che tra Camera e Senato raggiunge a fatica il 10%, tallonato dal cosiddetto "terzo polo" della coppia Calenda-Renzi, che tra Camera e Senato si attesta intorno all'8%.