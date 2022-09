Brachetto e non solo: l'Acqui Wine Days è pronto a stupire

ACQUI TERME - In quanto ad appuntamenti nel fine settimana tra sabato 1 e domenica 2 ottobre ad Acqui Terme c'è davvero di che sbizzarrirsi: il raduno d'auto d'epoca e delle fanfare dei congedati delle brigate alpine, il concorso di poesia regionale dialettale, mostre ed esposizioni varie, a cui si aggiunge quello che si potrebbe definire l'evento clou, ovvero la terza edizione dell'Acqui Wine Days. Organizzata dal Comune di Acqui Terme e dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui in collaborazione con l'Enoteca Regionale 'Terme & Vino' e Alexala, la manifestazione – quest'anno posticipata di qualche settimana rispetto al solito a seguito delle elezioni comunali – comprende una ricca serie di eventi e iniziative.

Tra pedalate e shopping

Nella giornata di apertura andrà in scena la biciclettata amatoriale “Pedalando tra le vigne del Brachetto d’Acqui e Moscato d’Asti” promossa dall'associazione BikeIsLife, con partenza da piazza Bollente alle 10 ed arrivo alle 13. Sempre sabato 1, dalle 12 alle 14, picnic gourmet al Castello dei Paleologi organizzato da LangaMyLove (costo 20 euro). In piazza Italia torna quello che per certi versi rappresenta l’area simbolo di tutta la due giorni, ovvero il punto di degustazione 'Temporary Brachetto Lounge', allestito nel container della Regione Piemonte. Le vie del centro, ovviamente, saranno animate dalle postazioni dei produttori di vini Brachetto e Acqui Rosè, che proporranno agli acquesi i loro Docg. Su iniziativa di Ascom e Confesercenti, ‘Shopping Rosa’ nei negozi del centro, con la possibilità di acquistare i vini e i prodotti tipici del territorio tra abiti e merci varie.

Anche la serata anni '20

Sabato e domenica, dalle 16 alle 18, 'masterclass' al Castello dei Paleologi con gli assaggiatori dell'Ais, «nel corso del quale i sommelier proporranno degustazioni di Brachetto attraverso un excursus storico», spiega Annalisa Vittore, presidente dell'Enoteca termale. «Alle 21.30 di sabato nella nostra sede di piazza Levi, avrà luogo lo 'Speak Easy', evento a tema anni '20 con degustazioni di Brachetto Docg e Acqui Rosè. Per accedervi, però, si dovrà pronunciare la parola d'ordine che sarà possibile ricavare attraverso la risoluzione di un rebus presente sul sito dell'Acqui Wine Days e su quello dell'Enoteca.

Domenica alle 10, inoltre, proporremo la degustazione 'Monferrato Wine Maps', il progetto che mette in sinergia le cinque enoteche di Acqui, Canelli, Casale, Nizza e Ovada proponendo le tovagliette dedicate ai luoghi storici delle cinque città». Senza dimenticare il contest fotografico #enoacqui22, valido dal 1 ottobre al 15 novembre (tutte le info sul sito della manifestazione).

Per la due giorni del vino l'amministrazione comunale ha concesso ai locali del centro l'ampliamento gratuito dei dehor.