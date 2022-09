Acqui, che esame: all’Ottolenghi arriva il Saluzzo

ACQUI TERME - Da una capolista all’altra, dall’Alba che vola a suon di gol, al Saluzzo che, con due reti, ha 6 punti. Squadra esperta e cinica, ma l’Acqui, se vuole stare alla pari nel gruppetto delle favorite, deve trovare lo stesso passo. L’occasione dello scontro diretto è già una prova importante per un gruppo rinnovato e ringiovanito, alla ricerca dell’equilibrio tattico e della maturazione di ragazzi che hanno talento e devono trovare il passo, e la mentalità, per stare bene nel campionato dei grandi. Non è un passaggio né facile, né automatico, ma i segnali contro il Cavour alimentano fiducia. Conterà molto il contributo degli attaccanti: torna a disposizione Piana, che ha scontato la squalifica, un’arma in più per Merlo, all’ultima gara ‘in castigo’, per bucare una difesa imbattuta nei primi 180 minuti. Ai box solo Genocchio, il problema muscolare lo terrà fuori per un mese.