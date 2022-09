Dal Rotary Club alimenti per i bambini dello Zimbabwe

ACQUI TERME - Sabato 24 prende il via 'Il Rotary nutre l'educazione' un progetto molto importante che vede impegnate centinaia di Rotary club in Italia, Malta e San Marino (la cosiddetta Zona 14 che comprende 14 Distretti).

Nel corso di una serie di eventi, in collaborazione con la onlus internazionale Rise Against Hunger Italia, verranno confezionati oltre 570mila pasti da destinare a circa tre mila bambine e bambini dello Zimbabwe. I pasti verranno distribuiti ai bambini nelle scuole, diventando così un incentivo all’impegno delle famiglie nel fargliele frequentare e supportando i programmi di scolarizzazione. L’iniziativa è ispirata ai goal di Sostenibilità dell’Agenda ONU 2030.

Per quanto riguarda il Distretto 2032, che riunisce 42 club e più di 2.400 Rotariani della Liguria e Basso Piemonte, incluso quello di Acqui Terme, sono programmati due eventi: l’8 e il 15 ottobre, rispettivamente a Genova, nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale in Piazza Giacomo Matteotti e, a Novi Ligure, presso la Parrocchia Sant’Antonio in viale della Rimembranza. «Questo service multi-distrettuale è importante perché racchiude il vero spirito rotariano e gli eventi del confezionamento dei pasti rafforzano il senso di appartenenza con un forte momento inclusivo», afferma il Governatore Anselmo Arlandini.

«È un privilegio per noi rotariani acquesi partecipare a un evento di grande solidarietà e siamo orgogliosi di poter fare qualcosa di significativo, perché l’iniziativa “Il Rotary nutre l’educazione” è un modo concreto di gettare le basi per costruire un futuro migliore. Le attività di confezionamento degli alimenti includono la pesatura dei pacchi alimentari, il riempimento dei contenitori per alimenti e la sigillatura dei pacchi,” sottolinea Stefano Ricagno, presidente del Rotary Club di Acqui Terme.