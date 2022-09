'Non c'è due senza te': sabato 24 gli stand dell'Admo in via Saracco

ACQUI TERME - In occasione della 'Settimana per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche' l'Admo promuove la campagna nazionale 'Match it now', quest'anno dal titolo 'Non c'è due senza te'.

Nella giornata di sabato 24 i gruppi Admo di Acqui, Canelli, Nizza e delle Valli Belbo e Bormida faranno squadra per informare la cittadinanza su come tutte le persone dai 18 ai 35 anni possono diventare donatori.

Ad Acqui Terme in via Saracco (piazza della Bollente) dalle 10 alle 20 sarà presente uno stand dove avere informazioni o iscriversi direttamente al Registro Italiano dei Donatori con il metodo del tampone salivare.

«E’ una grande occasione per i Giovani di uscire dall’anonimato e diventare l’unica persona la Mondo che può salvare la vita di un’altra persona, che ha lo stesso volto di un loro amico o familiare» dichiarano Patrizia Minelli e Alessandra Ferraris, responsabili delle Associazioni che organizzano l’iniziativa.