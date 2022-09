Domenica 2 ottobre torna l'Antica Fiera della Madonna del Rosario

VISONE - Domenica a Visone torna in piazzale Belvedere l'Antica Fiera della Madonna del Rosario, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune dedicata agli animali d'allevamento e da cortile. A partire dalle 10 l'esposizione di capi caprini, ovini e suini con animali da cortile di varie razze, a cui parteciperanno anche allevatori di bovini, cavalli, asini, muli e lama.

Tra le attività e attrazioni in programma, gli antichi mestieri, il laboratorio di caseificazione per adulti e bambini, la prova di mungitura e la tosatura delle pecore.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà inoltre possibile accedere alla cima della torre medievale. A fare da corollario alla manifestazione, il mercatino dell'usato e dell'antiquariato, gli stand per la vendita e la degustazione dei prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio, la musica della tradizione popolare con il Trio Giannetti Folk.