La sezione acquese di Forza Italia ha una nuova sede

ACQUI TERME - Candidata al Senato alle ‘Politiche’ di domenica 25, l’ex candidata sindaco Franca Roso nel pomeriggio di domenica 18 ha fatto da anfitrione all’inaugurazione della nuova sede della sezione acquese di Forza Italia in via Cardinal Raimondi 10. Alla cerimonia (con tanto di taglio del nastro) hanno partecipato gli onorevoli Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, Maria Rosa Porta, il coordinatore provinciale del partito Ugo Cavallera, il commissario cittadino Adolfo Carozzi e Gianluca Colletti, responsabile provinciale Enti Locali di Alessandria. In qualità di primo cittadino, era presente all’inaugurazione anche il sindaco Danilo Rapetti, insieme ad altri colleghi del territorio.