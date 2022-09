I Musicali Affetti e i maestri del Seicento alla Sala Santa Maria

ACQUI TERME - Venerdì 23 settembre alle 21 il festival internazionale ‘Alessandria Barocca e non solo 2022', organizzato dall ’associazione Pantheon Ets, si sposterà ad Acqui Terme, nella bella sala Santa Maria, in via Barone 3, per il concerto dell’ensemble I Musicali Affetti (Fabio Missaggia, Matteo Zanatto violini; Carlo Zanardi violoncello; Fabio Merlante tiorba, arciliuto e chitarra barocca; Nicola Lamon clavicembalo) dal titolo ‘Seicento italiano – affetti e bizzarrie nel segno della Serenissima’.

Il programma

In programma musiche di Rossi, Castello, Marini, Uccellini, Legrenzi, Vivaldi. L’ensemble, nato nel 1997, riunisce artisti italiani e stranieri appassionati di musica antica eseguita con strumenti originali. «Lo studio delle fonti e la ricerca costante della qualità del suono vogliono essere le basi per affrontare la musica antica con la più grande libertà di espressione», spiegano. Presenti nei più importanti festival di musica antica in Italia e all’estero, I Musicali Affetti si esibiscono regolarmente nella straordinaria cornice del Teatro Olimpico di Vicenza, dove hanno realizzato grandi produzioni (tra le quali spiccano ‘Apollo e Dafne’ di Händel, ‘Pigmalion’ di Rameau e ‘La Gloria, Roma e Valore’ di Lulier) apprezzate da discografia, emittenti radiofoniche e pubblico.



A parziale copertura dei costi di gestione della sala Santa Maria da parte dell’associazione Antithesis, in collaborazione della quale si svolgerà il concerto, il biglietto d’ingresso sarà di 10 euro fino ad esaurimento posti per i non soci e di 6 euro con posto riservato per i soci di Antithesis. Vivamente consigliata la prenotazione effettuabile all’indirizzo www.lazzarinoecaviglia.com. Prima del concerto (verso le 20.30) sarà offerto al pubblico un calice di benvenuto accompagnato da assaggi di prodotti locali.