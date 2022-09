Espresso Masterclass: a Cassine torna la magia della musica da camera

CASSINE - La musica da camera torna a risuonare tra le vie del centro storico cassinese. Da venerdì 23 a domenica 25 il borgo medievale dell'Acquese ospita 'Espresso Masterclass 2022', un corso di alto perfezionamento per ensemble di musica da camera. Due quartetti d’archi, un trio con pianoforte e tre maestri di fama internazionale saranno ospitati nelle case storiche del paese e si esibiranno in una serie di esibizioni aperte al pubblico. Le tre giornate offriranno l’occasione di immergersi nella musica da camera in una cornice autunnale suggestiva fra patrimonio artistico e territorio del vino.

Gli ensemble che partecipano al progetto, selezionati dal Maestro Simone Gramaglia, direttore artistico de 'Le Dimore del Quartetto', sono Trio Hermes (Italia), Quartetto Alioth (Italia) e Erinys Quartet (Finlandia).

Jennifer Stumm (docente di viola alla Music and Arts University of the City of Vienna e International Chair of Viola Studies al Royal College of Music di Londra), Mark Messenger (Head of Strings e docente di violino al Royal College of Music di Londra) e lo stesso Simone Gramaglia (viola del Quartetto di Cremona), sono i docenti che in questo breve e intenso fine settimana guideranno studenti e pubblico nelle pagine più straordinarie del repertorio cameristico.

Il programma

Venerdì 23 alle 18 a Casa Arcasio - Trio Hermes (musiche di Haydn e Schumann)

Sabato 24 alle 21 alla Chiesa di San Francesco - Erynis Quartet (musiche di Beethoven e Haydn)

Domenica 25 alle 16 alla Chiesa di San Francesco - Quartetto Alioth (musiche di Beethoven e Brahms); alle 18 concerto del Corpo Bandistico Cassinese Francesco Solia nel piazzale della Ciocca.

Ingressi liberi fino ad esaurimento posti.