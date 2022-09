Dal Comune due progetti per i beneficiari del Reddito di cittadinanza

ACQUI TERME - Alcuni vorrebbero eliminarlo del tutto, altri rivederlo in alcuni aspetti. Introdotto con l’obiettivo di aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze, sin da subito il Reddito di Cittadinanza ha stimolato giudizi e analisi differenti. A ogni modo, uno dei vincoli per poter usufruire della misura economica riguarda l’immediata disponibilità al lavoro. A tale proposito, il Comune di Acqui Terme ha approvato due Progetti di Utilità Collettiva (Puc) rivolti ai beneficiari del 'Reddito'.

I due progetti

Il progetto ‘Acqui Pulita’ prevede l’impiego di 45 persone (suddivise in 3 squadre da 15 unità) che si occuperanno della pulizia e del riordino delle aree cittadine e dei locali del Comune.; il progetto ‘Tutti a scuola’, invece, prevede l’impiego di 12 persone (3 gruppi da 4) per la pulizia delle Scuole afferenti agli Istituti Comprensivi 1 e 2 della città (Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado).

I progetti sono attuati in collaborazione con l’Asca, ente gestore del servizio socio assistenziale del territorio, e il Centro per l’Impiego che nei giorni scorsi hanno avviato le procedure necessarie per l'individuazione dei lavoratori idonei. Questi ultimi entro fine mese, divisi in squadre, saranno impegnati per 5 ore al giorno sotto il monitoraggio di un tutor.

«Quest’importante iniziativa - comunicano da Palazzo Levi - ha una duplice valenza: permettere ai beneficiari del reddito di cittadinanza di crescere e realizzare un percorso di inclusione attraverso il lavoro che consentirà loro di sentirsi attivi e motivati a livello personale e nella collettività, oltre che contribuire, affiancando gli operatori ecologici e gli operai comunali, al decoro ed alla pulizia della nostra bellissima città che merita di essere curata in ogni suo angolo. L’Associazione Need You Onlus, sempre attiva sul territorio, ha contribuito ai progetti fornendo i lavoratori del vestiario necessario. L’Amministrazione comunale, fiduciosa che i Progetti avranno un buon riscontro, sta valutando di poterne attivare in seguito anche altri che richiedano competenze specifiche in determinati settori».