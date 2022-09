Strumenti in piazza per l'Open day della banda 'Solia'

CASSINE - Un sabato mattina in paese accompagnato dalle note della Bandacassine 'Francesco Solia'. In piazza Italia, nella mattinata di sabato 17, a Cassine si è svolto l'open day organizzato dalla locale banda musicale, una delle più conosciute e apprezzate (e proficue) in tutta la provincia. Gli allievi del corpo bandistico si sono esibiti davanti ad appassionati e curiosi per promuovere l'attività e i corsi della scuola cassinese.