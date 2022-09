La petizione di Act nei gazebo dei partiti (tranne uno)

ACQUI TERME - Massimo Antonucci lo aveva annunciato: «Chiederò a tutti i referenti delle sezioni di partito presenti ad Acqui Terme di sostenere la nostra raccolta firme per la riapertura dello stabilimento Regina e il diritto alla salute dei pazienti che necessitano dei trattamenti e delle cure termali». Detto, fatto.

Nei giorni scorsi il presidente di Act Consumatori ha contattato i coordinatori delle sezioni locali per verificare le varie disponibilità: quasi tutti hanno accettato di riservare uno spazio all’interno dei propri gazebo ai moduli validi per la raccolta firme promossa dall’associazione. Quasi tutti, tranne uno. «Forza Italia, Italia Viva con Azione, Lega, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno risposto positivamente, solo Fratelli d’Italia ha detto di no, pur fornendo delle proprie motivazioni. Qualcuno è già passato nella nostra sede per ritirare i moduli, altri dovrebbero farlo a breve», spiega Antonucci. «Sarà mia cura accertare che le varie sezioni mantengano l’impegno preso presentando ai propri elettori la nostra petizione, che nel frattempo va avanti e che in soli venti giorni ha già superato le 800 firme». Per le sottoscrizioni c’è tempo fino al 31 ottobre.