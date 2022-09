Domani alle 18.30 il saluto dei parrocchiani a don Flaviano

RICALDONE - Domani, domenica 18, alle 18.30 alla Chiesa Parrocchiale 'Santi Simone e Giuda' si terrà l'incontro di ringraziamento per don Flaviano Timperi - che per l'occasione celebrerà la Santa Messa - prima del suo trasferimento al Santuario di Loreto. In questo modo le amministrazioni comunali e i parrocchiani di Alice Bel Colle, Ricaldone e Maranzana saluteranno don Flaviano, per tanti anni sacerdote nelle tre comunità parrocchiali. Al termine della Messa seguirà un rinfresco.