Cassine, il piccolo circolo con tre under nei primi otto d'Italia

CASSINE - «Il circolo non è grande, siamo una piccola realtà locale, ma ce la mettiamo tutta per offrire una proposta sportiva di qualità ai nostri atleti. Che ci ripagano con risultati enormi».

Giorgio Travo è il presidente del Circolo Tennis Cassine e si emoziona quando racconta dei suoi atleti, che hanno permesso al club di realizzare una impresa. «Siamo gli unici in Italia ad aver qualificato due ragazzi tra i primi otto nell’Under 13, Francesco Pansecchi e Tommaso Rosso. Non solo: insieme a Ct Grosseto e Sporting Club Eur Roma abbiamo fatto l’impresa di avere tre tesserati nei quarti di tutte le categorie giovanili. I complimenti dei tecnici della federazione - insiste Travo - ci rendono tutti orgogliosi».



Nicole Maccario è cassinese doc, semifinalista agli italiani U11 a Bari. «Ancora non ci credo - insiste il presidente - una nostra ragazza nei primi quattro». Si è arresa solo alla testa di serie numero 2 Terzoli (6/3 6/0). Nell’U13 maschile, a Sassuolo Pansecchi lotta nei quarti con la testa di serie n° 1 Gilippo Garbero (Tc Genova, 6/3 6/2) e Tommaso Rosso cede strada alla n° 5 Mattia Baroni (Canottieri Tevere, 6/0 6/4). «In Piemonte, nei quarti solo in 6, fra cui i nostri due e Petrini della Nuova Casale».