Acqui: con il Cavour per il riscatto

ACQUI TERME - Una risposta di identità l’Acqui la deve dare. In casa della matricola Cavour deve dimostrare quale è la versione giusta, che non può essere quella vista contro l’Alba, una gara in cui i termali hanno cancellato quella solidità, quella maturità tattica, anche quella condizione costruita in 45 giorni di lavoro. Ripartendo da un confronto aperto, alla ripresa degli allenamenti, per capire la ragione di un atteggiamento passivo, dei tre gol in 25 minuti, di una reazione mancata che non può appartenere a un gruppo solido, con giovani interessanti, che vanno aiutati a ‘entrare’ nel calcio dei grandi senza sentire oltre il limite la pressione della maglia. Torna a disposizione Nani, elemento che dà fantasia e spinta al gioco, non ci sarà Piana in attacco, che sconta la squalifica. Centrocampo da ridisegnare, perché Genocchio sarà out per un mese per il problema muscolare. Strategica anche la scelta di chi andrà tra i pali: Ivaldi ha talento, ma è uno di quelli che va guidato a stare in una Eccellenza competitiva. Se Merlo (anche lui ancora in tribuna) opterà per Cepollina, non sarà una bocciatura per l’under, ma un segno di considerazione verso di lui e le sue potenzialità da non ‘bruciare’.