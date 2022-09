'Divine Astrazioni': domani si apre la mostra dedicata all'Informale

ACQUI TERME - Domani (sabato 17) alle 18 al Museo Civico Archeologico è in programma l’inaugurazione ufficiale dell’antologica 'Divine Astrazioni. Collezioni di Informale', la mostra dedicata all'arte della pittura astratta curata da Laura Garbarino e Paolo Repetto, ideata e coordinata da ComitArt in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e l'assessorato alla Cultura.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino a domenica 6 novembre e comprende 30 opere realizzate da 28 artisti italiani ed europei, tra i maggiori esponenti dell'Informale: Afro, Birolli, Burri, Capogrossi, Colla, Chighine, de Staël, Dorazio, Fautrier, Fontana, Garelli, Hartung, Leoncillo, Lavagnino, Mathieu, Milani, Morlotti, Novelli, Poliakoff, Romiti, Riopelle, Ruggeri, Santomaso, Tancredi, Tapiès, Tobey, Vedova, Wols.

«L'informale – sottolinea Laura Garbarino, insieme a Paolo Repetto curatrice della mostra per ComitArt – non è un movimento chiuso in sé stesso e non ha un capostipite. In questa forma di pittura si respira una sorta di libertà, che in un certo senso fugge, oltre che dalla forma stessa, anche dall'astrattismo».

La mostra è anche social: online sulla pagina Facebook “Acqui Cultura” e con l’account Instagram “@acquicultura”. La mostra, inoltre, è accompagnata da un catalogo con testi dei curatori Garbarino e Repetto.