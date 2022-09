'Sulla strada del Turchino': il film che celebra 150 anni di storia

ACQUI TERME - Una serata dalle tonalità e dai richiami retrò è in programma all'Acqui Green Park (ex golf club) sabato 17. Tra gruppi storici, abiti e auto d'epoca, a partire dalle 19.30 "apericena vintage" al costo di 15 euro a persona (prenotazione obbligatoria su WhatsApp al numero 3533114539). A seguire, l'evento clou della serata: la proiezione del documentario 'Sulla strada del Turchino', di Ermanno Africano - con la partecipazione dello storico Claudio Serra - e la regia di Carlo Martinotti (produzione CDMovie.it). Un lungometraggio che racconta la storia della via di collegamento che unisce il Piemonte e la Liguria. In emozionante percorso attraverso memorie, immagini, luoghi e ricostruzioni storiche per celebrare, a 150 anni dalla sua realizzazione, la grande storia della Strada del Turchino. Il film è stato realizzato grazie alla partecipazione di comparse e attori locali.