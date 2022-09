Giornata Europea della Cultura Ebraica: domenica la visita guidata

ACQUI TERME - 'Rinnovamento' è il tema e il titolo della Giornata Europea della Cultura Ebraica, quest'anno in programma domenica 18 settembre. Per celebrare l'evento, ad Acqui Terme dalle 10 da piazza Levi partirà la visita guidata ai luoghi ebraici cittadini, ovvero il sito del Ghetto e della sinagoga, oltre ai palazzi della borghesia ebraica. A seguire, alle 12.10, alla Biblioteca Vescovile di Piazza Duomo si terrà la cerimonia relativa alla donazione del fondo librario e documentale in storia e cultura ebraica di Luisa e Lucilla Rapetti.