Acqui Storia, Gallizzi: "Il premio anche nelle scuole"

Annunciati nella sede della Fondazione Cral ad Alessandria i vincitori della 55° edizione del Premio Acqui Storia. La Giuria della sezione storico-scientifica, ha proclamato la vittoria di Carlo M. Fiorentino con il volume ‘Il garbuglio diplomatico. L’Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866’ (Luni Editrice). La Giuria della sezione storico-divulgativa ha decretato la vittoria di Christopher Harding con il volume ‘Giappone. Storie di una nazione alla ricerca di se stessa. Dal 1850 a oggi’ (Hoepli Edizioni). Mauro Mazza, con ‘Diario dell’ultima notte’.

‘Ciano – Mussolini, lo scontro finale’ (La Lepre Edizioni) ha vinto nella sezione del Romanzo Storico. La Giuria della sezione Romanzo Storico ha inoltre deciso di assegnare una menzione a Soylemez Sebahat per il volume ‘Lettere dalla cupola blu del cielo’ (Reklam San. Ve Tic. Ltd Sti Edizioni). Il Premio ‘La Storia in TV’ va a Marco Mondini e Andrea Romoli. Il Premio speciale ‘Alla Carriera’ agli storici Emilio Gentile e Brunello Vigezzi. Il premio ‘Testimone del Tempo 2022’ sarà annunciato successivamente. La cerimonia di premiazione è in programma sabato 15 ottobre alle ore 17 presso il Teatro Ariston di Acqui Terme.

Nel video, Michele Gallizzi, assessore alla cultura del Comune di Acqui Terme, spiega le novità in programma per il futuro del Premio.