Da venerdì a domenica: a Ciglione tre giorni al gusto di funghi

CIGLIONE - Tre giorni al gusto di funghi. Da venerdì 9 a domenica 11 a Ciglione (frazione di Ponzone) è in programma la 3^ Festa del Fungo. Il tanto amato prodotto tipico di stagione, per il quale ogni anno parte la caccia nei boschi delle aree collinari dell'Acquese, verrà celebrato con un serie di portate, rigorosamente a base di funghi. Venerdì e sabato cena dalle 20 in poi con antipasti, primi, secondi e dolce, domenica 11 solo pranzo dalle 12.30. Il menù della tre giorni prevede flan di funghi, insalata di funghi porcini, tagliolini al sugo di funghi, arrosto con funghi trifolati e macedonia con gelato, il tutto al costo di 30 euro. Prenotazione obbligatorie al numero 349 1442878.