Da mercoledì 7 a domenica 11 torna la sagra del fungo ponzonese

PONZONE - Un appuntamento che ormai è diventato parte integrante della tradizione ponzonese, che d'altronde celebra uno dei prodotti tipici della zona, vanto in tutta la provincia. Da mercoledì 7 a domenica 11, nei locali della Pro Loco, va in scena la 40^ Sagra del Fungo, organizzata dal Comune di Ponzone in collaborazione con la Pro Loco.

Si comincia mercoledì con una cena ovviamente a base di funghi: dopo l'antipasto, lasagne ai funghi, funghi fritti e a funghetto, a seguire il dolce. Oltre ai funghi fritti, come prima portata giovedì verrà servita la polenta ai funghi, venerdì e sabato i tagliolini, così come domenica 11 a pranzo. Per chiudere in bellezza nel pomeriggio di domenica, alle 16.30, ci sarà la distribuzione in piazza di polenta ai funghi.

Costo delle cene e del pranzo di domenica 30 euro (vino e acqua compresi). Prenotazioni obbligatorie al numero 379 2821354.