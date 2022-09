Prima domenica di campionato in due categorie importanti quali serie C e serie D, ma anche gare molto interessanti per quanto riguarda la coppa. Vediamo com'è andata, passando in rassegna i vari tornei.

In serie D, devono accontentarsi del pari (2-2 per entrambe) sia Casale che Derthona. I nerostellati allenati da Marco Sesia si fanno raggiungere nelle battute conclusive dalla Castellanzese, mentre la compagine di Fabio Fossati - nella trasferta ligure di Vado - ringraziano Procopio, autore di una doppietta. Per i tortonesi il bicchiere forse è mezzo pieno, D'Ancora e compagni invece nutrono qualche rimpianto.

Casale, non basta la doppietta di Mesina Finisce 2-2 con la Castellanzese, due volte a segno con Cocuzza

Derthona, buon pari a Vado Procopio apre e chiude le marcature, in mezzo la doppietta di Di Renzo; fra sette giorni c'è il derby al 'Coppi'

RISULTATI, CLASSIFICHE, MARCATORI: CLICCA QUI

In riferimento alla coppa di Eccellenza, invece, nella serata di sabato successo inutile per l'Acqui di Arturo Merlo: Guazzo segna una doppietta, i bianchi si impongono 2-1, ma alla luce del 2-0 dell'andata a passare il turno è la Luese Cristo. Con mister Roberto Adamo che ringrazia ancora una volta KanKam.

Coppa: vince l'Acqui, passa la Luese Cristo Un 2-1 nel segno dei numeri 9: doppietta di Guazzo, per gli alessandrini Kankam

Per i due tecnici, al di là del risultato, buone indicazioni in vista del campionato, che comincia domenica prossima.