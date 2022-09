Ponti, in aumento i positivi al Covid: il sindaco chiede prudenza

PONTI - È la stessa sindaca Antonella Poggio a renderlo noto così da mettere in guardia i propri compaesani: a Ponti negli ultimi giorni è cresciuto il numero dei casi di positività al Covid. Secondo i dati pubblicati nella serata di ieri dall'Unità di crisi sul sito della Regione sarebbero al momento 12 i residenti positivi al test. Un numero certo non allarmante, ma comunque significativo se si pensa che Ponti conta meno di 600 abitanti e che, dopo Acqui Terme - dove al momento i casi accertati sarebbero una settantina - in tutto l'Acquese (esclusi i comuni sul confine Ovadese e già in provincia di Asti) solo a Cassine (quasi 3mila abitanti) si registrano due casi in più. Seguono poi Bistagno e Strevi con 10 casi, Castelnuovo Bormida e Sezzadio con 8.

Antonella Poggio, specificando che nessuno tra i contagiati accusa gravi sintomi, ha invitato i pontesi "ad adottare la massima responsabilità usando la mascherina in luoghi chiusi ed affollati e a disinfettarsi le mani frequentemente onde evitare il peggiorare della situazione".