L'Acqui cerca la rimonta in Coppa, con tre ritorni

ACQUI TERME - Capovolgere lo 0-2 con la Luese Cristo sfruttando il fattore campo? «Per l’Acqui è importante allenarsi a vincere: se poi servirà per passare il turno in Coppa, sarà il primo traguardo, ma l’obiettivo è la crescita della condizione fisica e mentale. Sono gli schemi, i movimenti e l’intesa in campo, anche l’abitudine a prendersi responsabilità nelle giocate che contano. E una gara come quella di questa sera, per il valore che ha, ci farà solo bene. Deve essere così». Arturo Merlo va oltre il secondo atto della Coppa, «perdere brucia sempre, soprattutto se si concedono due gol agli avversari. Quando parlo di atteggiamento da migliorare mi riferisco a questo: il risultato - insiste il tecnico dei termali - spesso è solo una conseguenza».

Tornano a disposizione Emiliano in difesa, Baldizzone in mezzo al campo e Innocenti in avanti. «Tre rientri importanti, ma è sempre il gruppo che fa la differenza, con il contributo di tutti, che amplifica quello dei singoli». Cirio è tra i convocati, ma partirà dalla panchina, e Merlo valuterà se concedergli uno spezzone, per Guazzo la decisione sarà presa dopo l’allenamento di questa sera. «Valuteremo, insieme al giocatore, se utilizzarlo dall’inizio o con una staffetta durante la gara».