Sul sito del Comune il nuovo link per i bonus energia e gas

ACQUI TERME - A seguito dei significativi aumenti delle tariffe gas ed energia il Comune di Acqui Terme ha deciso di inserire sul sito dell'ente un link dedicato agli interventi di sostegno economico alle famiglie e alle persone disabili.

«Si tratta di misure volte a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono state gradualmente introdotte nel corso degli anni - informano da Palazzo Levi - dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA)».

Cliccando sul link l’utente viene immediatamente indirizzato sulla pagina di Arefa, dove vengono spiegati i passaggi per la richiesta desiderata. Tra i contributi o sconti previsti dall’Autorità nazionale, esiste quello per “gravi condizioni di salute - disagio fisico”, ovvero rivolto a tutti coloro che dipendono da apparecchiature elettromedicali e per i quali l’aumento del costo dell’energia inciderebbe in maniera considerevole.

«Come amministratori - fanno sapere dal Comune - riteniamo che la pubblicizzazione e l’ottimizzazione dell’accesso al servizio costituiscano un importante intervento di sostegno alle famiglie acquesi e, per questa ragione, grazie al lavoro dell’Assessore alle Politiche Sociali Rossana Benazzo, dell’Assessore con delega al Centro Elaborazione Dati, Mario Pasqualino e al Capogruppo di Maggioranza Nicola De Angelis si è intrapreso questo percorso di semplificazione. In quest’ottica l’Amministrazione si sta muovendo anche per valutare se si riuscirà a stanziare un contributo che, tramite Asca, potrà ulteriormente agevolare le categorie più in difficoltà»